خبر سارّ لـ “غلام”

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام خبرا سارّا، في فريقه نابولي الإيطالي.

ومعلوم أن فوزي غلام (31 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وأدرج التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي اسم المدافع غلام، ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بِخوض منافسة الدوري الأوروبي في شطرها الأخير.

وكان المدرب سباليتي قد أعفى غلام من خوض هذه المنافسة في النصف الأوّل من الموسم الحالي، لِأن مدافعه الجزائري كان مصابا حين ضَبْطِ القائمة في الصيف الماضي.

وهكذا سيكون فوزي غلام معنيا بِخوض مواجهتَي فريقه نابولي، ضد المنافس نادي برشلونة الإسباني.

وتُجرى مباراة الذهاب بِإسبانيا في الـ 17 من فيفري الحالي، ويُقام لقاء العودة بِإيطاليا في الـ 24 من الشهر ذاته. ضمن إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وبِخصوص اللاعب الجزائري الآخر آدم الوناس، فقد شارك في هذه المنافسة عند بدايتها في الموسم الحالي، وسيستمرّ في خوض هذا الغمار.

ولعب متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس 4 مقابلات، من أصل 6 مواجهات خاضها فريق نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي، يوجد بينها مباراة شارك فيها أساسيا. وسجّل هدفَين.