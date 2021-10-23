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رياضة

خبر سارّ للمنتخب الوطني

علي بهلولي
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خبر سارّ للمنتخب الوطني

يعود اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر.

ويُشارك المدافع بن سبعيني أساسيا في مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والمضيف نادي هيرتا برلين، في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الألمانية.

وتنطلق هذه المباراة على الساعة الخامسة والنصف مساءً، بِالتوقيت الجزائري.

وفي الطرف المقابل، يحضر أيضا لاعب جزائري آخر وهو المهاجم إسحاق بلفضيل. لكن لن يُشارك أساسيا مع فريقه هيرتا برلين (احتياطي).

وكان بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة في الفخذ سهرة الـ 7 من سبتمبر الماضي، خلال مشاركته أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المضيف البوركينابي، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. أجبرته على الخروج في الدقيقة الـ 59، وتعويضه بِزميله المدافع نوفل خاسف. وبعدها ركن بن سبعيني إلى العلاج والرّاحة.

وفضلا عن أن عودته ستكون مفيدة لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، يكسب المنتخب الوطني الجزائري دعما قويا في الخط الدفاعي، خاصة وأن أشبال جمال بلماضي تنتظرهم مباراة حاسمة مع المضيف البوركينابي، مساء الـ 14 من نوفمبر المقبل. وقبلها بِأربعة أيّام يلعبون ضد جيبوتي، في إطار آخر جولتَين من تصفيات المونديال.

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