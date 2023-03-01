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رياضة

خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي

علي بهلولي
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خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي
ح.م

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأربعاء، أوّل حصّة تدريبية جماعية مع زملائه في فريق ميلان آسي الإيطالي.

وكان متوسّط الميدان بن ناصر يشكو إصابة على مستوى السّاق منذ الـ 30 من جانفي الماضي، أبعدته عن 6 مقابلات رسمية لِفريقه “الروسونيري”.

ويُمكن للدولي الجزائري أن يخوض مباراة الميلان ومُضيّفه فريق فيورنتينا السبت المقبل، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية. استنادا إلى تقارير صحفية محلّية صادرة، الأربعاء.

وفضلا عن نادي الأحمر والأسود، يُطمئن هذا الخبر السارّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، عشية مُواجهتَي النيجر في أواخر شهر مارس الحالي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. ذلك أن إسماعيل بن ناصر أحد مفاتيح التّكتيك الرّئيسة للمسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”.

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