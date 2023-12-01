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رياضة

خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي

علي بهلولي
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خبر سارّ لِبن ناصر وبلماضي
ح.م

قالت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة، إن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سيعود إلى المنافسات الرّسمية، ويحضر وقائع مواجهة فريق فروزينوني.

جاء ذلك في تغريدة لِإدارة نادي “الروسونيري”، عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وتُجرى مباراة الميلان وفروزينوني سهرة هذا السبت، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الإيطالية.

ولم يلعب متوسّط الميدان بن ناصر أيّ لقاء رسمي منذ الـ 10 من ماي الماضي، تاريخ تعرّضه لِإصابة خطيرة في الرّكبة. أجبرته بعدها على إجراء عملية جراحية، والرّكون إلى العلاج والرّاحة.

وفضلا عن فريقه ميلان آسي، سيكون هذا الخبر سارّا أيضا للنّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، حيث يُمكنه توظيف بن ناصر – السّلاح الفتّاك – في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار بعد شهر ونصف الشهر من الآن.

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