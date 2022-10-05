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رياضة

خبر سارّ لِدولي جزائري في نادي موناكو

علي بهلولي
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خبر سارّ لِدولي جزائري في نادي موناكو
ح.م
نزيم باباي (من اليمين) رفقة المهاجم عادل بولبينة (في الوسط) والمدافع ياسين بن حمد، في تربّص أواسط "الخضر" أواخر سبتمبر 2022.

وجّه التقني فيليب كليمون مدرب فريق موناكو الفرنسي، الأربعاء، الدّعوة إلى لاعبه الدولي الجزائري نزيم باباي من أجل المشاركة في مباراة بِرسم منافسة الدوري الأوروبي.

ويستعدّ فريق موناكو الفرنسي لِمواجهة الزائر نادي طرابزن سبور التركي مساء هذا الخميس، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وضمّت قائمة مدرب فريق موناكو 24 لاعبا، يوجد بينهم المدافع نزيم باباي البالغ من العمر 19 سنة.

وينشط نزيم باباي في صفوف فريق الأواسط لِنادي موناكو، ولم يسبق له اللّعب في صنف الأكابر.

وكان الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات في أواخر سبتمبر الماضي، قد جلب اللاعب نزيم باباي للمشاركة في المقابلتَين الودّيتَين لِأواسط “الخضر” مع نظرائهم من السودان.

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