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رياضة

خبر سارّ لِزميل محرز بعد مُعاناته من مرض القلب

الشروق الرياضي
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خبر سارّ لِزميل محرز بعد مُعاناته من مرض القلب
ح.م
محرز رفقة أغويرو.

تلقّى اللاعب الدولي الأرجنتيني المُتقاعد سيرجيو أغويرو خبرا سارّا، له صلة بِوضعيته الصحّية ومشواره الرّياضي.

وكان سيرجيو أغويرو (36 سنة في جوان المقبل) قد اعتزل مُمارسة رياضة كرة القدم في منتصف ديسمبر 2021، بِسبب مُعاناته من مرض القلب.

وفي أحدث ظهور له عبر شريط فيديو نقلت تفاصيله الصّحافة الأرجنتينية، كشف أغويرو عن إمكانية عودته إلى الميادين، ومُمارسة لعبة كرة القدم.

وأوضح الزّميل السّابق لِرياض محرز في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن طبيبه الذي عالجه من مرض القلب، منحه رخصة العودة إلى ممارسة الرّياضة الأكثر شعبية في العالم.

وأضاف أغويرو أن الطبيب أكّد له إمكانية خوض كامل أطوار المباراة، بِشرط وحيد فقط وهو استعادة اللّياقة البدنية، ودخوله ضمن نطاق تكتيك المدرب الذي يُشرف عليه. وبِعبارة أخرى، تعافى صحّيا، بينما تفصل إطارات التدريب في مدى جودة أدائه فوق المستطيل الأخضر من عدمها.

وتبقى الكرة الآن في مرمى سيرجيو أغويرو، بِاتّخاذ قرار العودة إلى الميادين، أو طيّ صفحة مُمارسة كرة القدم نهائيا.

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