خبر سار لبيتكوفيتش قبل مبارتي بوتسوانا وغينيا

تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن الحالة الفنية والبدنية للظهير الأيسر ريان آيت نوري، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام.

واضطر آيت نوري لمغادرة أرضية الميدان في د20، بعد إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل.

واعتقد البعض أن الإصابة خطيرة، وأنها ستبعد آيت نوري عن الميادين، على الأقل لأسبوع أو إثنين، إلا أن مدرب السيتي، ومن خلاله بعث رسالة طمأن من خلالها جماهير النادي الإنجليزي، وكانت بمثابة خبر سار للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة وأن المنتخب الوطني مقبل على مبارتين هامتين في سباق تصفيات مونديال 2026.

وقال غوارديولا في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للنادي قبل مواجهة برايتون في الأسبوع الثالث للبريميرليغ، إن الإصابة التي تعرض لها آيت نوري، كانت خفيفة، وليست كما بدت أمام الشاشات “.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي في حديثه عن الحالة الصحية لأيت نوري: ” أؤكد لكم أنه في حالة جيدة جدا، وبنسبة كبيرة سيكون متاحا في مباراة الأحد أمام برايتون”.

ويتواجد آيت نوري ضمن القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني بيتكوفيتش تحسبا لمباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 .

ويواجه “الخضر” منتخب بوتسوانا يوم 4 سبتمبر المقبل بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة غينيا، يوم 8 من نفس الشهر.