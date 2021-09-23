خبر سعيد لِسليماني ونبأ حزين لِبن سبعيني

يمرّ اللاعبان الدوليان الجزائريان إسلام سليماني ورامي بن سبعيني، بِوضعيتَين مُختلفتَين مع فريقَيهما أولمبيك ليون الفرنسي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، على التوالي.

وأعلنت إدارة نادي ليون الفرنسي، الخميس، عن إصابة المهاجم موسى دمبيلي على مستوى القدم، وابتعاده عن المنافسات الرّسمية لِعدّة أسابيع، دون أن تُحدّد المدّة بِدقّة.

وعلّقت وسائل إعلام فرنسي على هذا البيان، بِكونه يصبّ في مصلحة المهاجم الجزائري إسلام سليماني. المُرادف لِارتفاع فرص توظيفه في المقابلات الرّسمية، بِسبب غياب اللاعب البديل أو المُنافس.

وخاض دمبيلي 6 مقابلات مع فريقه ليون في بطولة فرنسا للموسم الحالي، يوجد بينها 5 لقاءات بِصفة لاعب أساسي. بينما اكتفى سليماني بِالمشاركة في 3 مقابلات فقط أساسيا، من أصل 5 مواجهات استفاد فيها من فرص اللّعب.

وفي ألمانيا، قال التقني النمساوي أدولف هتر مدرب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، إن لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سقط مُجدّدا في مطبّ الإصابة، خلال تدريبات الأربعاء. دون أن يُحدّد نوعيتها أو يضبط تاريخ العودة.

وأضاف في مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله إدارة النادي الألماني، الخميس، أن فرص مشاركة بن سبعيني في مواجهة دورتموند ضئيلة جدا إن لم تكن مُنعدمة.

ويتبارى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ مع الضيف نادي بوروسيا دوتموند مساء هذا السبت، بِرسم الجولة السّادسة من عمر بطولة ألمانيا للموسم الجديد.

وكان رامي بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، خلال مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف البوركينابي، مساء الـ 8 من سبتمبر الحالي. وابتعد بعدها عن المنافسات الرّسمية للعلاج، قبل أن يعود في الأيّام القليلة الماضية إلى أجواء التدريبات. لِيقع مُجدّدا في فخّ الإصابة.