خبر غير سار لمدمني القيلولة التي تزيد عن 30 دقيقة

أكد خبراء في النوم، أن القيلولة التي تزيد عن 30 دقيقة قد تسبب في ارتفاع ضغط الدم، والحالات المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Obesity، قام باحثون بتقييم أكثر من 3 آلاف بالغ، وفحصوا علاقة القيلولة ومدتها بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 30 دقيقة أو أكثر كانوا أكثر عرضة لارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، كان الأشخاص الذين ناموا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم الانقباضي من أولئك الذين ناموا أطول.

القيلولة والسمنة

قام الباحثون بفحص بيانات أكثر من 3 ألاف بالغا في منطقة مورسيا الإسبانية، وقاموا بتقسيم الفئات إلى قيلولة أقصر من 30 دقيقة وأطول من هذه المدة.

لاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين ناموا أكثر من 30 دقيقة كان لديهم ضغط دم انقباضي، وضغط دم ابساطي.

كما ارتبطت فترات النوم الأطول بتناول الطعام في وقت لاحق ليلا، وزيادة تناول الطاقة في الغداء، وتدخين السجائر، وفقا لموقع medicalnewstoday.

القيلولة الطويلة وأمراض القلب

قال الدكتور زهي بان من جامعة قوانغتش الصينية،أن القيلولة الطويلة مرتبطة بارتفاع خطر الوفاة لدى أولئك الذين ينامون أكثر من 6 ساعات ليلا.

أضاف بان: “تشير النتائج إلى أن قيلولة أقصر (خاصة تلك التي تقل عن 30 إلى 45 دقيقة) قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ في الليل”، بحسب موقع escardio.org

جودة النوم ليلا

تتسبب الغفوة الطويلة التي تزيد عن 30 دقيقة في الأرق أو اضطراب النوم، بحيث يعجز الشخص على النوم بشكل مريح، أو ينام بشكل متقطع.

الإصابة بالدوار

تتسبب أيضا في الإصابة بالدوار والمزاج السيء.

ماهي القيلولة المفيدة؟

– تتراوح مدة الغفوة الصحية بين 10 إلى 20 دقيقة فقط.

– من الأفضل أخذ استراحة في وقت مبكر من بعد الظهر، مع تجنب النوم بعد الثالثة مساء لأنها تتداخل مع النوم ليلا.

-خلق بيئة مريحة، بحيث يكونالمكان هادئ ومظلم ودرجة حرارة الغرفة مناسبة وقليل من مصادر التشتيت، كالهاتف والتلفاز.

– بعد القيلولة، امنح نفسك وقتا للاستيقاظ قبل استئناف الأنشطة – خاصة تلك التي تتطلب استجابة سريعة أو حادة، وفق موقع mayoclinic.