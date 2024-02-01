خبر مُريح لِبن ناصر

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي، خبرا سارّا.

ويشكو بن ناصر إصابة على مستوى العضلات المُقرّبة منذ الـ 15 من جانفي الماضي، تاريخ خوضه مباراة الجزائر وأنغولا، في “كان” كوت ديفوار 2024. حيث ابتعد عقب ذلك عن المنافسات، وركن إلى العلاج والرّاحة.

وعاد بن ناصر صباح الخميس إلى أجواء التدريبات الجماعية، تقول إدارة ناديه الميلان. التي أضافت أن الدولي الجزائري يُمكنه خوض مواجهة فروسينوني.

ويتبارى فريق ميلان آسي مع المُضيّف نادي فروسينوني مساء السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية.