خبر مُطمئن عن “آدم الوناس”

خاض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، الثلاثاء، أوّل حصّة تدريبية جماعية مع زملائه في فريق نابولي الإيطالي.

وأجرى صانع الألعاب آدم الوناس كامل المران، كما جاء في بيان نشرته إدارة ناديه نابولي الإيطالي.

وكان آدم الوناس قد اكتفى بِحضور وقائع نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، دون المشاركة في مقابلات المنتخب الوطني الجزائري، بِسبب إصابته بِفيروس “كورونا” ومتاعب على مستوى القلب. ولمّا عاد إلى فريقه نابولي خضع للعلاج والرّاحة.

ولم يلعب آدم الوناس أيّ لقاء منذ أكثر من شهر، وبِالضّبط منذ الـ 5 من جانفي الماضي، حينما شارك أساسيا في ودّية “الخضر” أمام غانا بِالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستعدّ آدم الوناس وفريقه نابولي لِخوض مواجهة قوية أمام الضيف نادي الإنتر، مساء السبت المقبل. بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإيطالية.