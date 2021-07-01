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رياضة

خبر مُطمئن لآدم الوناس

علي بهلولي
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خبر مُطمئن لآدم الوناس

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، إلى مواصلة المغامرة الكروية الاحترافية مع فريقه نابولي الإيطالي.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وأدرج التقني لوتشانو سباليتي المدرب الجديد لِفريق نابولي اسم آدم الوناس، ضمن قائمة اللاعبين الذين يُعوّل عليهم في الموسم الجديد. كما ذكرته قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية، الخميس.

وتردّد اسم آدم الوناس كثيرا في الآونة الأخيرة، ضمن لائحة اللاعبين الذين ستستغني عنهم إدارة نادي نابولي، مع رغبة فرق أوروبية في الاستفادة من خدماته، على غرار بشكتاش وقلعة السرايا وفنربخشة من تركيا.

وكان المدير الرياضي لِنادي كروتني الإيطالي جوسيبي أورسينو قد نصح إدارة فريق نابولي والجهاز الفني، بِالاحتفاظ بِآدم الوناس، وإنزاله المنزلة التي يستحقها.

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