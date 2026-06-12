خبر مُطَمْئِنٌ لـ “بيتكوفيتش”

تلقّى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الجمعة، خبرا سارّا قبل مواجهة “الخضر” لِفريق الأرجنتين.

وتحتضن مدينة كانساس سيتي الأمريكية أطوار هذه المباراة، في ساعة مبكّرة من صباح الأربعاء المقبل. لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وأجرى المدافع رامي بن سبعيني، الجمعة، حصّة تدريبية جماعية مع زملائه في صفوف “محاربي الصحراء”.

ومعلوم أن بن سبعيني غائب عن المنافسات الرسمية منذ شهر ونصف الشهر، بِداعي إصابة على مستوى الكاحل.

ويُشير تاريخ الـ 26 من أفريل الماضي، إلى موعد آخر مباراة لِرامي بن سبعيني. حينما خاض كامل أطوار مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند والزائر نادي فرايبوغ، في البطولة الألمانية.