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رياضة

خبر مُفرح لـ “عطال”

علي بهلولي
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خبر مُفرح لـ “عطال”
ح.م
يوسف عطال

يعود اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى المنافسات الرّسمية هذا الجمعة، بعد غياب دام أكثر من شهر.

وكان المدافع عطال غائبا عن الميادين، بِسبب إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ في الـ 30 من جانفي الماضي.

وأعلن التقني ديدييه ديغارد مدرب فريق نيس الفرنسي مساء الخميس، عن قائمة لاعبيه الذين سيُواجهون نادي أوكسير، وقد ضمّت اسم عطال.

وتُجرى المباراة المُشار إليها بِملعب نادي نيس سهرة هذا الجمعة، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الفرنسية.

وفضلا عن يوسف عطال، ضمّت لائحة فريق نيس أسماء: متوسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجم بلال براهيمي، والحارس تيدي بولهندي.

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