خبر مُفرح وآخر “مُقلق” لِبلماضي

عاد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء السبت إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام أكثر من شهر. فيما سُجّل غياب مواطنه يوسف بلايلي.

وكان المدافع بلعمري يشكو إصابة، تعرّض لها في مباراة فريقه قطر الرياضي والضيف نادي العربي، لِحساب بطولة هذا البلد الخليجي، بِتاريخ الـ 26 من سبتمبر الماضي. أمّا متوسط الميدان يوسف بلايلي فخرج مصابا، في مباراة البطولة التي جمعت بين فريقه قطر الرياضي والزّائر نادي الوكرة، مساء الإثنين الماضي.

وهكذا شارك بلعمري أساسيا مع فريقه قطر الرياضي، وخاض كامل أطوار مواجهة المضيف نادي الدحيل.

وخسر نادي قطر الرياضي بِنتيجة (1-2) أمام فريق الدحيل، لِحساب الجولة الثامنة من عمر بطولة قطر للموسم الجديد.

وبات نادي الدحيل يجمع 18 نقطة في المركز الثاني، خلف الرّائد فريق السد الذي يحوز 21 نقطة. ويشغل نادي قطر الرياضي الرّتبة الـ 8 بِمجموع 6 نقاط.

وإذا كانت عودة جمال بلعمري تُسعد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، فإن غياب يوسف بلايلي يُثير المخاوف والقلق، لِكفاءته ووزنه في صفوف “محاربي الصّحراء”.

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان هامّتان أمام المضيف الجيبوتي والزّائر البوركينابي، في الـ 12 والـ 16 من نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولتَين الخامسة والسادسة (الأخيرة) من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.