خبر مُنعش لِعطال وبوداوي وسيّئ لِديلور

تلقّى اللاعبان الدوليان الجزائريان يوسف عطال وهشام بوداوي سهرة الأربعاء، خبرا سارّا. فيما لم يكن زميلهما أندي ديلور معنيا بِهذا الأمر.

جاء ذلك على لسان التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس، في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية مباراة فريقه والضيف نادي لونس، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال المدرب كريستوف غالتيي إن بعض لاعبي فريقه نيس سيخوضون نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وذكر اسمَي المدافع عطال ومتوسط الميدان بوداوي. فيما خلت القائمة من اسم المهاجم ديلور، للسبب الذي يعلمه الجمهور الجزائري.

وأضاف التقني الفرنسي في تصريحات نقلت تفاصيلها إدارة نادي الأحمر والأسود، إن غياب عطال وبوداوي سيمتدّ إلى نحو 6 أو 7 مقابلات، يُجريها فريقهما نيس. مُتأسّفا لِافتقاده خدمات الدوليَين الجزائريَين.

وسبق للاعبين عطال وبوداوي وديلور خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، وكانت هذه المشاركة أوّل حضور لهم في مثل هذا النوع من المنافسات القارية الكبيرة.

وبِالعودة إلى مباراة لونس، فقد خاض يوسف عطال وهشام بوداوي كامل أطوارها، بينما دخل أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74.

وفاز فريق نيس بِنتيجة (2-1)، وبات يجمع 33 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي لونس الرّتبة الـ 9 بِرصيد 27 نقطة.