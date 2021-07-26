خبر نجاح الشقيقتين المقصيتين العام الماضي في البكالوريا يجتاح مواقع التواصل!

بالرغم من تفنيد مديرة التربية لولاية تمنراست

لا يزال خبر نجاح الشقيقتين المقصيتين العام الماضي في شهادة البكالوريا يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من تفنيده من طرف مديرة التربية لولاية تمنراست.

ويتداول ناشطون منذ إعلان نتائج بكالوريا 2021 منشورات مشيدة بعزيمة الطالبتين من ولاية تمنراست، اللتين قيل بأنهما نجحتا بتقدير جيد، بعد إقصائهما العام الفائت بسبب تأخرهما في الوصول إلى مركز الامتحان.

وفندت بوصبيعات سكتو، مديرة التربية لولاية تمنراست، خبر نجاح الطالبتين فور رواجه، وقالت بأن معدلهما في حدود الـ 8 وهو ما لم يؤهلهما لافتكاك تأشيرة الدخول للجامعة، بعد تحديد معدل القبول بـ 9.50 من 20.

وفي السياق ذاته لفتت إلى إن اسم الطالبتين لم يكن ضمن قائمة الناجحين لشعبة آداب وفلسفة، مجال تخصصهما، حيث نشرتها ثانوية بشير شيهاني في بلدية أبلسة، أين تدرسان.

وتناقلت شبكات التواصل الإجتماعي السنة الماضية على نطاق واسع قضية التلميذتين شهرة ونسيمة أكوار، اللتين أقصيتا من شهادة البكالوريا بسبب تأخرهما في الدخول لمركز الامتحان.

وتحولت قضية إقصائهما إلى قضية رأي عام، وسط حملة تضامنية طالبت السلطات المعنية بإنصافهما ومنحهما فرصة ثانية بتخصيص امتحان خاص بهما.

ورفضت مديرة التربية جميع المقترحات وردت على الضجة الحاصلة بالقول إن التلميذتين تقيمان قرب المدرسة المخصصة للامتحان ولا عذر في تأخرهما.

وعلى عكس السنة الفارطة كانت التلميذان أكوار شهرة ونسيمة من أوائل الملتحقين بمركز اجتياز شهادة البكالوريا بولاية تمنراست لتفادي تكرار السيناريو ذاته ولكن الحظ لم يحالفهما.