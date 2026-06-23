خبر هام للمستوردين.. فتح المنصة الرقمية وإطلاق عملية إيداع برامج السداسي الثاني!

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إعادة فتح المنصة الرقمية المخصصة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التسيير، وذلك لتمكينهم من إيداع البرامج التقديرية المتعلقة بالسداسي الثاني من سنة 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية إيداع البرامج التقديرية انطلقت ابتداءً من يوم 23 جوان 2026، وستتواصل إلى غاية 31 جويلية المقبل، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة لتأطير عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد والمنتجات الموجهة للتسيير.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الولوج إلى حساباتهم المفتوحة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، واستكمال عملية إيداع البرامج التقديرية الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2026 ضمن الآجال المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل تعاملات المتعاملين الاقتصاديين مع مختلف المصالح المعنية، بما يسمح بضمان معالجة الطلبات وفق الآليات المعمول بها.

ولتسهيل العملية على المتعاملين الاقتصاديين، وضعت الوزارة فيديو توضيحياً يشرح بالتفصيل مختلف مراحل وخطوات إيداع البرنامج التقديري، حيث يمكن الاطلاع عليه عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك” أو من خلال قناتها الرسمية على منصة “يوتيوب”.

ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في تمكين المؤسسات الاقتصادية من برمجة احتياجاتها الخاصة بالسداسي الثاني من السنة الجارية، وضمان السير العادي لنشاطها في إطار التنظيم الجديد لعمليات الاستيراد.