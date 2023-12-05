خبر يهمّ لعروسي

أعلنت إدارة نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي كريس وايلدر مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق شيفلد يونايتد يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري ياسر لعروسي، بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد حتّى الصيف المقبل.

وسيُدرب التقني فريق شيفلد يونايتد حتّى صيف 2025، يقول بيان إدارة النادي الإنجليزي.

وكان كريس وايلدر (56 سنة) قد درّب فريق شيفلد يونايتد، ما بين صيفَي 2016 و2021.

وخلف كريس وايلدر مواطنه وزميله بول هاكينبوتم (46 سنة)، الذي درّب فريق شيفلد يونايتد منذ نوفمبر 2021.

وأُقيل المدرب بول هاكينبوتم بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة.

ويتذّيل فريق شيفلد يونايتد لائحة ترتيب “البريمرليغ” بعد مرور 14 جولة، وانهزم في آخر مباراة له السبت الماضي بِخماسية نظيفة. أمّا في كأس الرّابطة الإنجليزية، فقد ودّع السّباق مُبكّرا من الدور الـ 32.

وقد يكون قدوم المدرب وايلدر فالا حسنا لِياسر لعروسي، ذلك أنه عانى من التهميش في ظلّ التقني هاكينبوتم، حيث لم يلعب سوى مقابلتَين فقط أساسيا، في البطولة وكأس الرّابطة.

ويُمنّي ياسر لعروسي النّفس بِالمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.