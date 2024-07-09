خبر يُثلج الصّدر لـ “بن سبعيني”

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني خبرا سارّا، استنادا إلى ما أورده الإعلام الألماني.

وكان المدافع بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة مساء الـ 22 من مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

وسيبدأ بن سبعيني الموسم الجديد بِصفة لاعب أساسي، كما ذكرته شبكة قنوات “سكاي سبورت” الألمانية. وأضافت أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند والمدرب الجديد نوري شاهين يأملان في أن يستعيد الدولي الجزائري لياقته البدنية العالية، ومستواه الفني المعهود.

واكتفى بن سبعيني بِخوض 15 مباراة فقط أساسيا في الموسم المُنقضي، من أصل 50 مواجهة لِفريقه بوروسيا دوتموند في البطولة الألمانية وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوروبا.

وتعرّض الدولي الجزائري طوال الموسم المُنقضي لِأربع إصابات، غيّبته عن 18 مباراة لِفريقه بوروسيا دورتموند.

ويبدأ الموسم الجديد لِفريق بوروسيا دوتموند بِخوض الدور الأوّل من منافسة الكأس الألمانية، في الـ 17 من أوت المقبل. ثم بعد ستّة أيّام من ذلك، يلعب مسابقة “البوندسليغا” في جولة ضربة الانطلاقة.