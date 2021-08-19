خبر يُطمئن بلماضي

يُمكن للاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني خوض أوّل مباراة رسمية له في الموسم الجديد، مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقال التقني أدولف هاتر مدرب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، الخميس، في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله إدارة النادي الألماني، إن رامي بن سبعيني على أتمّ الاستعداد للمشاركة في مباراة هذا السبت أمام المضيف نادي بايرن ليفركوزن.

وأضاف المدرب هاتر أن بن سبعيني ترك انطباعا جيّدا في التدريبات، التي باشرها الإثنين الماضي.

وتُجرى هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة “البوندسليغا” للموسم الجديد.

وكان المدافع بن سبعيني يُعاني إصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها في الـ 22 من جويلية الماضي. وأبعدته عن خوض مقابلتَين رسميتَين في الموسم الجديد: الدور الـ 32 لِمنافسة كأس ألمانيا، والجولة الأولى من عمر البطولة المحلية.

ويكون هذا الخبر السارّ قد أثلج صدر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الذي تحدّث عن إصابات لاعبيه، بعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2022 مساء الثلاثاء الماضي. وذكر اسمَي بن سبعيني وبلقبلة، اللّذَين تماثلا الآن للشفاء.

وتنتظر “محاربي الصّحراء” مقابلتان رسميتان أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 2 والـ 7 من سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.