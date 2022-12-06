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جواهر

خبيرة بجامعة هارفارد: 5 أطعمة ينبغي تجنبها من أجل زيادة التركيز

جواهر الشروق
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خبيرة بجامعة هارفارد: 5 أطعمة ينبغي تجنبها من أجل زيادة التركيز
موقع الدكتورة
الخبيرة بجامعة هارفارد الدكتورة أوما نايدو

كشفت خبيرة تغذية، وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد عن 5 أطعمة ينبغي تجنّبها من أجل زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.

وبحسب المقال الذي كتبته الدكتورة أوما نايدو على “سي أن بي سي” فإن “التغييرات الغذائية تؤدي إلى تحسينات هامة في مزاجنا وصحتنا الذهنية”، مثل استهلاك الخضراوات والفواكه والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والبذور.

وأشارت نايدو إلى 5 أطعمة يجب تنحيتها من النظام الغذائي لأنها مضرة بصحة الدماغ واستهلاكها بشكل مفرط يضعف التركيز.

1ـ زيوت البذور الصناعية والمعالجة

مثل فول الصويا، الذرة، بذور اللفت (مصدر زيت الكانولا)، بذور القطن، بذور عباد الشمس والقرطم، كونها تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 6 الدهنية التي يؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى تحفيز الجسم على إنتاج مواد كيميائية قد تؤدي إلى التهاب في الدماغ.

بخصوص البدائل تقول الدكتورة أنها: زيت الزيتون أو جوز الهند أو زيت الأفوكادو.

2ـ الأطعمة المصنعة

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية في عمر مبكر، والأمراض التنكسية هي تدهور الأنسجة أو الأعضاء بسبب التقدم في العمر أو بسبب العادات المرتبطة بنمط الحياة مثل ممارسة الرياضة أو نمط التغذية.

3ـ الأطعمة المقلية

يمكن أيضا أن تؤثر على الذاكرة والإدراك، والبدائل هي الأطعمة المخبوزة أو المقلية بالهواء أو المطهوة على البخار.

4ـ الأطعمة التي تحتوي على السكريات المكررة

اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الغلوكوز في الدماغ، وهو ما قد يتسبب في ضعف الذاكرة وتقليل مرونة “الحُصين”، وهو جزء في الدماغ يتحكم في الذاكرة.

5ـ المحليات الصناعية

تزيد من بكتيريا الأمعاء “السيئة” التي يمكن أن تؤثر سلبا على المزاج. وتشمل هذه المحليات “السكرين” و”السكرالوز” و”ستيفيا” و”أسبارتام”. ويمكن استخدام بدائل مثل العسل أو سكر جوز الهند.

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