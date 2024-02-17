خبيرة بريطانية تفند هذه الخرافات الشائعة عن الخبز!

فندت خبيرة التغذية البريطانية الشهيرة هيلين بوند بعض الخرافات الشائعة عن الخبز، والتي جعلت الكثيرين يستبعدونه من نظامهم الغذائي.

وتؤكد هيلين بوند على أن تناول الخبز باعتدال لا يسبب انتفاخ البطن، لأن الغازات تتشكل لدى معظم الناس لأسباب عديدة، كما أنه ليس سببا مباشرا لزيادة الوزن.

وتشير إلى أن مرض الاضطرابات الهضمية (عدم تحمل بروتين الحبوب والغلوتين) يحدث لدى شخص واحد من بين مائة شخص. أي أن القمح يمكن في بعض الأحيان أن يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص ذوي الأمعاء الحساسة. هذا يعني أن الخبز آمن بالنسبة لمعظم الناس.

ويعتبر الخبز المنتج في المخابز من المنتجات الغذائية فائقة المعالجة. ولكن ليس لجميع أنواع الخبز تأثير سلبي على الصحة، على الرغم من وجود المستحلبات والمواد الحافظة. وتشير الخبيرة إلى أن خبز القمح الكامل يمكن أن يكون إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.

ومن جانبها تشير خبيرة التغذية أزمينا غوفينجي، إلى أنه لا حاجة للخوف من تناول خبز القمح الطازج الذي يباع في المتاجر. لأن المهم هو تناول الخبز باعتدال لتجنب زيادة الوزن. وبالنسبة لمحبي الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، فعليهم تناوله مع بذور عباد الشمس، لضمان حصول جسمهم على الكمية اللازمة من الألياف الغذائية.

والخبز هو عنصر أساسي معتمد في الموائد الشرق أوسطية والأوروبية والشمال إفريقية وكذلك الهندية. يتم تحضيره في شكل عجينة مكون من الدقيق والماء، وعلى الرغم من انتشاره، لكنه يوصف بأنه غير صحي ومسبب للسمنة.

أنواع الخبز

1. الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على حبوب القمح المصنعة، وهي دقيق القمح المكرر الذي يفقد الأجزاء الأكثر تغذية من حبوب القمح. حيث يحتوي الخبز الأبيض على:

مستويات عالية من الكربوهيدرات البسيطة، مما يجعل الجسم يكسرها بسرعة بعد تناوله. على عكس الحبوب الكاملة التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة يستغرق الجسم وقتًا أطول في معالجتها، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

درجة عالية على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو مقياس لمدى سرعة تأثير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم.

2. القمح الكامل

يحتوي خبز القمح الكامل على حزمة من الفوائد الصحية، على خلاف الحبوب المكررة، حيث توفر حبات الحبوب الكاملة ثلاثة عناصر:

النخالة: هي الطبقة الخارجية من الحبوب، والتي تحتوي على الألياف، فيتامين ب، الحديد، النحاس، الزنك، المغنيسيوم، مضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية.

الجنين أو البذرة: هي لب الحبوب، غنية بالدهون الصحية، فيتامين هـ، فيتامين ب، والمواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة.

السويداء: هي الطبقة الداخلية من الحبوب، والتي تحتوي على الكربوهيدرات، البروتين، وكميات صغيرة من فيتامين ب، والمعادن.

من الأفضل لصحتك العامة اختيار خبز الحبوب الكاملة بدلاً من خبز الحبوب المكررة.

3. الحبوب المكررة

عند تناول خبز الحبوب المكرر، فاعلم أنك تتناول حبوب بدون بذور ونخالة. وستلاحظ تميز هذا النوع من الخبز بقوامه الناعم، كما يمكنك تخزينه لفترات أطول.

تؤدي عملية إزالة البذور والمخالة من الحبوب إلى إزالة كل الألياف والعديد من العناصر المغذية. تشمل الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة معظم أنواع الخبز الأبيض والكعك والبسكويت.