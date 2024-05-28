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جواهر

خبيرة بريطانية تنصح بتجميد الخبز وإعادة تسخينه لفوائد غير متوقعة!

جواهر الشروق
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خبيرة بريطانية تنصح بتجميد الخبز وإعادة تسخينه لفوائد غير متوقعة!

نصحت خبيرة بريطانية، بتجميد الخبز وإعادة تسخينه، للحصول على فوائد غير متوقعة، حيث يساعد حسبها على بناء ميكروبيوم صحي في الأمعاء، وبالتالي انخفاض المؤشر الغلايسيمي.

والميكروبيوم عبارة عن مجموعة متنوعة من البكتيريا التي تعيش في أجسامنا، خاصة في الأمعاء، وبحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية عن الطبيبة شينتال باتيل فإن تجميد الرغيف وإعادة تسخينه يؤثر على النشا بداخله، الأمر الذي يؤثر على الأمعاء.

وقالت باتيل: “إن تجميد الخبز طوال الليل ثم إعادة تسخينه أو تحميصه يغير التركيب الجزيئي للنشا بحيث يصبح مغذيا لبكتيريا الأمعاء ويساعد على بناء ميكروبيوم صحي فيها، وهذا يقلل أيضا من مؤشر نسبة السكر في الدم”.

وأوضحت، أن تجميد الخبز يؤدي أيضا إلى انخفاض المؤشر الغلايسيمي بنسبة 30 بالمئة، وهذا الأخير يعتبر نظاما لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات على مقياس يتراوح من 0-100، وفقاً لمدى رفع مستويات سكر الدم “الغلوكوز” عند تناولها.

وتابعت الدكتورة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن وضع الخبز في الثلاجة له فوائد مماثلة لأن عملية التبريد بالمجمل هي التي تؤدي إلى تغيير صيغة النشا.

@drchintalskitchen

Do you freeze your bread? It’s also a great way to save money as you just take a slice out of the freezer as and when you need it! #nutrition #guthealth #gutmicrobiome #wednesdaywisdom #nutritiontips #healthyeating

♬ original sound – Dr Chintal’s Kitchen

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