خبيرة تجميل مصرية تثير السخرية بفيديوهات حول ايتكيت الأكل

أثارت خبيرة موضة وتجميل مصرية حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع فيديو حول اتيكيت تناول الطعام.

ونشرت أمينة شلباية مجموعة من الفيديوهات التي شرحت من خلالها “طقوس” تناول بعض الفواكه والأكلات الأمر الذي وضعها تحت طائلة الانتقاد والتهكم، خاصة وأنها لم تراع طبيعة المجتمعات العربية التي تعودت على البساطة، وأنهكتها الأزمات الاقتصادية.

وقالت شلباية في أحد المقاطع أن الموز لا يجب أن يؤكل بالطريقة العادية التي يعرفها الجميع إذا كنا متواجدين في مكان عمل، أو مناسبة كبيرة، فمن المفترض أن يُقدم الموز مع صحن وسكين وشوكة، لذلك علينا أن نقطعه إلى قطع صغيرة ثم نأكله.

وشرحت خبيرة التجميل المعروفة عبر مقطع آخر كيفية تناول العنب، خاصة في المناسبات الرسمية، وقالت إنه يجب أن يوضع في طبق أولا ثم يقطع إلى نصفين بالسكين ثم يؤكل بالشوكة.

وأوضحت شلباية من خلال فيديو ثالث كيفية تناول الأرز والملوخية، مشيرة إلى أنه لا يجب استعمال الملعقة، بل الشوكة والسكينة في تناولهما.

وأثارت هذه الفيديوهات الموغلة في المبالغة انتقاد وسخرية الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض إذا كان متابعو الخبيرة يعيشون في المجتمع المصري أم في كوكب آخر؟.

وقال حسين مهران معلقا أن الطريقة التي اقترحتها شلباية “لا تنفع إلا إذا كنت مدعوا عند ملكة بريطانيا”.

وفي الوقت الذي تهاطلت فيه التعليقات والفيديوهات الساخرة على تويتر ردا على آداب الأكل التي اقترحتها شلباية، قال فادي دافعا عنها “المشكلة مع حد زى أمينة شلباية أنها في الآخر وللأسف ودون تعمد، بتخاطب «عُمال وفلاحين» تعودوا على الهمجية والعشوائية ومُجردين من اللطف والذوق والكياسة واللباقة، حتى لو خريجين هندسة وطب وصيدلة وعلوم، وعندهم تويتر وفيسبوك”.

وردا على حملة السخرية التي طالتها، صرحت أمينة شلباية لموقع “في الفن” أنها تشعر بالانبساط لردود الأفعال لأنه بهذه الطريقة ستنتشر فيديوهاتها أكثر، وأن الناس التي تريد أن تتعلم فن الاتيكيت، ستتعلم.

واعتبرت أمينة أن الأشخاص الذين سخروا من اقتراحاتها حول تناول الفواكه والأكل” جهلة” أو أنهم يريدون أن ينالوا نصيبهم من “التريند”وأنهم في الأخير سيتعملون طريقة الأكل الصحيحة.