-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

خبيرة تحذر من تناول البطيخ الأحمر مع الخبز.. ما المخاطر المحتملة؟

جواهر الشروق
  • 273
  • 0
خبيرة تحذر من تناول البطيخ الأحمر مع الخبز.. ما المخاطر المحتملة؟

حذّرت خبيرة تغذية روسية من خطورة الجمع بين البطيخ الأحمر والخبز، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في اضطرابات هضمية أو ارتفاع مستوى السكر لدى البعض.

وأوضحت الدكتورة داريا روساكوفا أن البطيخ يحتوي على نسبة مرتفعة من الفركتوز، بينما يحتوي الخبز على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، ما يجعل تناولهما معا سببا في ارتفاع سريع لمستوى الغلوكوز، خاصة لدى المرضى.

وأضافت أن هذا المزيج قد يتسبب أيضا في الانتفاخ والغازات نتيجة تخمر بعض الكربوهيدرات في الأمعاء، كما قد يزيد الضغط على البنكرياس لدى الأشخاص المعرّضين لاضطرابات مرتبطة بتنظيم السكر.

ونصحت الخبيرة، مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى، بتجنب الإفراط في تناول هذا المزيج.

كما أشارت إلى أن إضافة صلصة الصويا إلى البطيخ، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، قد تساهم في احتباس السوائل، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الوذمة بتجنّب هذا النوع من التناول.

مقالات ذات صلة
خدعت ضحاياها بانتحال صفة طبيبة.. هكذا انتهى مشوار “صبرينة”

خدعت ضحاياها بانتحال صفة طبيبة.. هكذا انتهى مشوار “صبرينة”

بالصور.. بوفدش تفتح أبواب البرلمان أمام الأطفال

بالصور.. بوفدش تفتح أبواب البرلمان أمام الأطفال

بعدما أثار ضجة واسعة.. الحبس المؤقت لصانع محتوى أساء لطفلة (فيديو)

بعدما أثار ضجة واسعة.. الحبس المؤقت لصانع محتوى أساء لطفلة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد