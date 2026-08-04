خبيرة تحذر من تناول البطيخ الأحمر مع الخبز.. ما المخاطر المحتملة؟

حذّرت خبيرة تغذية روسية من خطورة الجمع بين البطيخ الأحمر والخبز، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في اضطرابات هضمية أو ارتفاع مستوى السكر لدى البعض.

وأوضحت الدكتورة داريا روساكوفا أن البطيخ يحتوي على نسبة مرتفعة من الفركتوز، بينما يحتوي الخبز على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، ما يجعل تناولهما معا سببا في ارتفاع سريع لمستوى الغلوكوز، خاصة لدى المرضى.

وأضافت أن هذا المزيج قد يتسبب أيضا في الانتفاخ والغازات نتيجة تخمر بعض الكربوهيدرات في الأمعاء، كما قد يزيد الضغط على البنكرياس لدى الأشخاص المعرّضين لاضطرابات مرتبطة بتنظيم السكر.

ونصحت الخبيرة، مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى، بتجنب الإفراط في تناول هذا المزيج.

كما أشارت إلى أن إضافة صلصة الصويا إلى البطيخ، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، قد تساهم في احتباس السوائل، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الوذمة بتجنّب هذا النوع من التناول.