خبيرة تطمئن الأولياء: أعراض كورونا عند الأطفال غير خطيرة

طمأنت خبيرة صحية، الاثنين، الأولياء، بشأن ظهور أعراض كورونا على أبنائهم ودعتهم إلى عدم القلق لأنها “غير خطيرة”.

وركّزت الطبيبة المختصة في طب الأطفال “نوال أتيجال” في تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، على أنّ أعراض كوفيد 19 “متشابهة لدى الأطفال، وتتمثل في ارتفاع الحرارة والسعال”.

وذكرت أتيجال أنّ عدد حالات الأطفال المصابين بكورونا في ارتفاع ملحوظ في الأيام الأخيرة”، ودعت أولياء الأمور إلى “عدم إخفاء إصابات أطفالهم بالوباء، طالما أنّ ذلك ليس عيبًا”، مؤكدة على وجوب عدم القلق.