خبيرة روسية: تخلّوا عن هذه الأطعمة للوقاية من الإصابة بكورونا

أكدت خبيرة التغذية الروسية يلينا إيغناتيكوفا، أن الإفراط في تناول السكر والحلويات يضعف مناعة الجسم، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقالت الخبيرة في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” المحلية، إنها تنصح باستبعاد الحلويات والمشروبات الغازية من النظام الغذائي في فترة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، لأن التخلي عنها يعزّز منظومة المناعة في الجسم.

وأضافت إيغناتيكوفا:”السكر المضاف إلى الحلوى والمشروبات المحلاة، يقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة في خلال 2-3 ساعات بعد تناولها، وبالتالي سيفقد الجسم مقاومته للعدوى الفيروسية”.

كما أوصت الخبيرة بالابتعاد نهائيا عن المشروبات الكحولية، مؤكدة أنه “ليست هناك جرعة آمنة من الكحول. لذلك، ومن أجل تعزيز منظومة المناعة، من الأفضل الامتناع نهائيا عن شرب الكحول”.