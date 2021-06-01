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العالم
بعد إيصاله لشحنة إمدادات لمحطة فضائية

خبير أمريكي: صاروخ صيني جديد تائه مر عبر الجزائر وتونس

الشروق أونلاين
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خبير أمريكي: صاروخ صيني جديد تائه مر عبر الجزائر وتونس

فقدت الصين السيطرة مرة أخرى على الطابق الثاني من صاروخها “لونغ مارش 7” الذي أطلقته قبل بضعة أيام بعد إيصاله لشحنة إمدادات لمحطة الفضاء الصينية الجديدة.

وحسب عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي “جوناثان ماكداويل”، فان الطابق الثاني من الصاروخ يبلغ 6 أطنان ومرّ فوق الجزائر، بالقرب من جنوب تونس، الثلاثاء في حدود الساعة السادسة مساءا، وفقا لما نقلته الجمعية التونسية للفضاء.

ومن المتوقع، وفقا للجمعية، أن يدخل الغلاف الجوي بعد أسبوع أو أسبوعيْن من الآن، ولا يزال موقع تحطمه مجهولا.

يذكر أنه لا يزال هناك 9 صواريخ أخرى ستطلقها الصين قبل نهاية سنة 2022 لاستكمال بناء محطتها الفضائية، ومن بينها اثنان من الحجم الثقيل (من نفس نوع الصاروخ الذي أرعب العالم قبل بضعة أسابيع).

ولفتت الجمعية إلى أن “فقدان السيطرة على صاروخ “لونج مارش 7” والذي جاء بعد تأجيل لإطلاقه لمرات عديدة بسبب مشاكل تقنية، يؤكد أنه لا توجد حتى الآن نية واضحة لدى السلطات الصينية لتغيير تصميم صواريخها التي تعتمدها لإطلاق أجسام نحو الفضاء من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين على الأرض“.

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