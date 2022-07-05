خبير أمني: الاستعراض العسكري مناسبة لإظهار قوة وجاهزية الجيش الوطني

أكد الخبير الأمني، بن عمر بن جانة أن الاستعراض العسكري الذي تنظمه الجزائر، الثلاثاء احتفالا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، يعتبر مناسبة لإظهار القوة والجاهزية التي يتمتع بها الجيش الوطني الشعبي.

وقال بن جانة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن “هذا الاستعراض العسكري مهم جدا، لأنه يعبر عن قوة الدولة ويوجه رسائل للداخل والخارج على أساس أن القوات المسلحة الجزائرية جاهزة لردع كل الاعتداءات على الوطن مهما كان شكلها، ولإظهار قوة وانسجام وحدات الجيش الشعبي الوطني للذين يحاولون المساس بوحدة الجزائر”.

وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ العلوم السياسية بوحنية في تصريح للقناة الأولى أن “الاستعراض العسكري يظهر أن المؤسسة العسكرية لديها رؤية تطورية لقدراتها بما يتماشى مع العقيدة العسكرية الجزائرية الدفاعية” وأنه “يأتي في مرحلة مهمة من عمر التاريخ الجزائري السياسي وتاريخ الجيش الوطني الشعبي”.