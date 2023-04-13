خبير اقتصادي: الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، أن الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

وقال تيغرسي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الخميس أن “المنظومة المصرفية التي كانت موجودة في السابق لم تكن مجدية خاصة في هذه المرحلة.

واعتبر تيغرسي أن “الإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات سمحت بإعطاء دفعة نوعية للاقتصاد الجزائري الذي أصبح مناخا جذابا لجلب الاستثمارات”.

كما أشار المتحدث أن “الرقمنة وتشجيع التعاملات الإلكترونية سيلعب دورا كبيرا في مرافقة الاستثمارات ومراقبتها وفي تفعيل الدينار الرقمي خلال المراحل القادمة واستعاب الأموال الموجودة في السوق الموازية”.

وفي هذا الصدد أوضح تيغرسي أن “الصيرفة الإسلامية ستساهم في استقطاب هذه الأموال وستساهم أيضا في الخروج من المنظومة الكلاسيكية والتوجه إلى منظومة حديثة وعصرية تسمح بخلق الثروة وتشجيع الاستثمارات”.

كما أردف أن “تبسيط الإجراءات في تمويل الاستثمارات سيلعب دورا كبيرا في هذه الحركية خاصة وان الوقت قد حان لفصل الإدارة عن المنظومة المالية”.

من جانب آخر، أكد الدكتور الهواري تيغرسي أن “التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم لم تؤثر على الجزائر التي أصبحت تعتمد على التصدير المتنوع خاصة في المواد الطاقوية.

وأضاف “كما أن تعدد شركائها جعلها تعتمد في تعاملاتها على الأورو لذلك فالجزائر بمنأى عن هذه التحولات خلال المراحل القادمة”.

وتابع “تكثل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لم يعد قويا وهو ما فتح المجال لبروز مجموعة بريكس التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، والذي أصبح يستقطب العديد من الدول على غرار الجزائر السعودية، إيران والعراق”.