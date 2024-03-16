خبير بريطاني يتحدث عن علامات مبكرة للسرطان ينبغي التنبه لها

تحدث خبير بريطاني عن علامات مبكرة للسرطان، مؤكدا على ضرورة الانتباه لأي تغييرات تطرأ على الصحة العامة من أجل التشخيص المبكر.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في إدارة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: “يمكن أن تتنوع أعراض السرطان وعلامات الإنذار المبكر بشكل كبير، حيث يكون بعضها أقل وضوحا من الآخر”.

وأضاف: “ولكن المهم أن تعرف ما هو الطبيعي بالنسبة لك، حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات. وإذا كانت لديك أي مخاوف، أو إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، فيجب عليك استشارة الطبيب العام، خاصة أن تشخيص السرطان المبكر يمكن أن ينقذ حياتك”.

وبخصوص العلامات الخفية لداء السرطان، أوضح البروفيسور أنها تشمل:

– ضيق التنفس.

– الالتهابات المتكررة.

– تعرق ليلي غير مبرر.

– كدمات أو نزيف غير متوقع.

– الدم في البول.

– كتلة غير مفسرة.

– وجود دم في البراز .

– فقدان الوزن غير المبرر.

– مشكلة في البطن (عدم الراحة أو الإسهال).

– ألم غير مبرر.

– الشعور بالتعب وعدم الراحة.

– حرقة المعدة أو عسر الهضم.

– براز غير عادي، شاحب أو دهني.

– السعال.