-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة حر تفوق الـ 50 درجة عبر هذه الولايات
جواهر

خبير بريطاني يتحدث عن مكوّن شائع في المطبخ يبعد الذباب عن المنزل!

جواهر الشروق
  • 545
  • 0
خبير بريطاني يتحدث عن مكوّن شائع في المطبخ يبعد الذباب عن المنزل!

تحدّث خبير بريطاني عن مكون شائع في المطبخ يمكن أن يلعب دورا هاما في إبعاد الذباب عن المنزل، والذي يتكاثر بشكل لا يحتمل في الطقس الرطب والدافئ.

وبغض النظر عن الإزعاج يمكن لبعض أنواع الذباب أن تنشر أمراضا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ما يجعل عملية التخلص منها أولوية. حسب صحيفة ميرور.

في ذات السياق يقول بول بلاكهرست، رئيس الأكاديمية التقنية في Rentokil لمكافحة الحشرات: “يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الدافئة والرطبة إلى زيادة نمو أعداد الذباب”.

وأضاف: “ولمنع هذا الانتشار المزعج في الأماكن الداخلية، ينبغي التخلص من مخلفات الطعام بسرعة، وإبقاء أبواب ونوافذ المطبخ مغطاة بشكل صحيح (باستخدام الشبكات) أو مغلقة”.

وأوضح أنه يمكن صنع مصائد للذباب باستخدام خل التفاح، للحد من انتشار الحشرات في المناطق الخارجية حول المنزل (عند مداخل الأبواب أو النوافذ أو في حديقة المنزل)، وبالتالي منع دخولها إليه.

يذكر أنه “يمكن لأنثى الذبابة المنزلية الشائعة أن تنتج نحو 500 بويضة في حياتها، والتي قد تفقس خلال 8 إلى 24 ساعة فقط، وتتطور إلى ذبابة بالغة في أقل من 5 إلى 7 أيام.

لذا، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على مشكلة الآفات الشائعة جدا، قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

كيف ستخدم خل التفاح لطرد الذباب؟

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في طرد الذباب من المنزل لكن أكثرها نجاعة، خل التفاح الذي يمكنك استخدامه طريق وضعه في وعاء صغير وتركه في مكان مفتوح.

يجذب خل التفاح الذباب لحتفه، إذ يموت بمجرد لمسه للسائل، ويمكن تحضير مصيدة الذباب بملء وعاء صغير بخل التفاح مع إضافة قطرات من الصابون السائل وترك الوعاء في مكان مفتوح.

مقالات ذات صلة
8 أمراض شائعة قد تصاب بها في الصيف

8 أمراض شائعة قد تصاب بها في الصيف

ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد!

ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد!

بالفيديو.. رد غير متوقع من كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج!

بالفيديو.. رد غير متوقع من كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج!

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

فيديو مؤثر جدا.. ردة فعل تلميذة فاجأها والدها المصري في حفل “السانكيام” بالجزائر!

“بدون ماكياج سأبدو مثل حفار القبور”.. وزيرة ألمانية تدافع عن نفقات التجميل!

“بدون ماكياج سأبدو مثل حفار القبور”.. وزيرة ألمانية تدافع عن نفقات التجميل!

رغم تكلفته الباهضة.. إقبال كبير في صالونات التجميل على “فيلر الشعر”

رغم تكلفته الباهضة.. إقبال كبير في صالونات التجميل على “فيلر الشعر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد