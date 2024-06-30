خبير بريطاني يتحدث عن مكوّن شائع في المطبخ يبعد الذباب عن المنزل!

تحدّث خبير بريطاني عن مكون شائع في المطبخ يمكن أن يلعب دورا هاما في إبعاد الذباب عن المنزل، والذي يتكاثر بشكل لا يحتمل في الطقس الرطب والدافئ.

وبغض النظر عن الإزعاج يمكن لبعض أنواع الذباب أن تنشر أمراضا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ما يجعل عملية التخلص منها أولوية. حسب صحيفة ميرور.

في ذات السياق يقول بول بلاكهرست، رئيس الأكاديمية التقنية في Rentokil لمكافحة الحشرات: “يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الدافئة والرطبة إلى زيادة نمو أعداد الذباب”.

وأضاف: “ولمنع هذا الانتشار المزعج في الأماكن الداخلية، ينبغي التخلص من مخلفات الطعام بسرعة، وإبقاء أبواب ونوافذ المطبخ مغطاة بشكل صحيح (باستخدام الشبكات) أو مغلقة”.

وأوضح أنه يمكن صنع مصائد للذباب باستخدام خل التفاح، للحد من انتشار الحشرات في المناطق الخارجية حول المنزل (عند مداخل الأبواب أو النوافذ أو في حديقة المنزل)، وبالتالي منع دخولها إليه.

يذكر أنه “يمكن لأنثى الذبابة المنزلية الشائعة أن تنتج نحو 500 بويضة في حياتها، والتي قد تفقس خلال 8 إلى 24 ساعة فقط، وتتطور إلى ذبابة بالغة في أقل من 5 إلى 7 أيام.

لذا، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على مشكلة الآفات الشائعة جدا، قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

كيف ستخدم خل التفاح لطرد الذباب؟

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في طرد الذباب من المنزل لكن أكثرها نجاعة، خل التفاح الذي يمكنك استخدامه طريق وضعه في وعاء صغير وتركه في مكان مفتوح.

يجذب خل التفاح الذباب لحتفه، إذ يموت بمجرد لمسه للسائل، ويمكن تحضير مصيدة الذباب بملء وعاء صغير بخل التفاح مع إضافة قطرات من الصابون السائل وترك الوعاء في مكان مفتوح.