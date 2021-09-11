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خبير: تلقيح مريض السرطان مرهون بقرار الطبيب المعالج

الشروق أونلاين
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خبير: تلقيح مريض السرطان مرهون بقرار الطبيب المعالج

أكد البروفيسور جلال بوزيدي المختص في الأورام السرطانية بمركز الباز بسطيف، أن تلقيح مرضى السرطان مرهون باستشارة الطبيب المعالج.

وأوضح البروفيسور بوزيدي، السبت، في تصريح لإذاعة سطيف أن تخوف مرضى السرطان من اللقاح مفهوم من جانب ولكن عليهم باستشارة الأطباء المختصين قبل إقدامهم على الخطوة.

وأضاف البروفيسور بوزيدي، أنه “على المرضى الذين يتلقون علاجا بالأشعة تلقيح أنفسهم، أما بالنسبة للذين يعالجون بالعلاج الكيميائي  فمن الأحسن ألف مرة أن يلقحوا من أن يصابوا بالمرضى، لكن في الوقت المناسب الذي يراه الطبيب المعالج”.

 وأشار المختص أن  الكوفيد لديه أثار جانبية أخطر عند مرضى السرطان خاصة وأن  المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي مناعتهم ضعيفة مقارنة بالمرضى تحت العلاج بالاشعة.

 كما أكد المختص أن خطورة كورونا أكبر عند مرضى سرطان الرئة بحكم أن الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي.

 وأشار البروفيسور بوزيدي أنه من الواجب علينا جميعا حماية هؤلاء المرضى بإتباع إجراءات الوقاية والتلقيح، مضيفا أن هذه الإجراءات الوقائية تطبق أيضا على الأطفال المرضى بالسرطان بحكم صغر سنهم.

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