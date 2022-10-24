خبير: دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر بداية من جانفي 2023

توقع الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن تستقبل سوق السيارات في الجزائر، أول سيارة مستوردة في إطار دفتر الشروط الجديد، بداية من جانفي المقبل.

وقال تيغرسي في تصريح للإذاعة الوطنية:”في انتظار صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات من طرف الوكلاء، ينبغي التركيز والتذكير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن”.

وأضاف:”وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن أول سيارة مستوردة ستدخل الجزائر بدءا من الفاتح من جانفي المقبل”.

“وسيتضمن دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات بنودا صارمة، تضمن تحقيق مكاسب للخزينة العمومية، والتحكم في عملية البييع والشراء سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية”، يضيف تيغرسي.

بالفيديو.. الوزير الأول يتحدث عن دفتر شروط استيراد السيارات

وفي 15 أكتوبر 2022، أكد الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط استيراد السيارات، لتجاوز الاختلالات المسجّلة في الملف.

وقال بن عبد الرحمان في كلمته لدى عرض السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة، إن الجزائر ستخطو خطوات متسارعة، لتحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية في البلاد.

منظمة المستهلك: ركود في أسواق السيارات والأسعار في تهاوي

تشهد أسواق السيارات المستعملة عبر مختلف الولايات حالة من الركود التام وهذا بعد القرار الذي يسمح باستيراد المركبات أقل من 3 سنوات.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي صورة لأحد أسواق السيارات بالغرب الجزائري وهي شبه فارغة.

واعتبر زبدي في منشوره أن الأسواق تشهد حالة ركود تام وكامل، بسبب التخوف من الشراء وعدم وضوح الأسعار.

وفي منشور آخر نصح زبدي المواطنين بعدم شراء سيارة في الوقت الحالي، حتى تتضح صورة السوق، معتبرا أن الأسعار في حالة تهاوي.

هذا ما سيتغير بعد قرار الاستيراد..

بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية القاضي بفتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، عبَر العديد من المختصين عن ارتياحهم للتعليمة وعن قدرتها في احداث استقرار في السوق والأسعار.

رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي وفي مداخلة له عبر قناة “الشروق نيوز” اعتبر أن هذا القرار كان ضروريا في ظل الوضعية الاقتصادية وحاجة السوق إلى سيارات خاصة مع تندي القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الصدد توقع زبدي أن تعرف السوق الداخلية للسيارات استقرارا وكذا تراجعا في الأسعار.

من جانبه قال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة رشيد بخشي إن “هذا القرار يعد بشرى سارة للمواطنين الجزائريين حيث سيستجيب لاحتياجاتهم في اقتناء سيارة”.

كما أوضح بخشي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لن يكون خلال أيام، وإنما يتوجب الانتظار حتى يناير 2023 لدخول قانون المالية حيز التنفيذ ومنه تحديد شروط التمويل.

وفيما يتعلق بالمصنعين الذين سيشرعون كمرحلة أولى باستيراد السيارات، أعلن رئيس البورصة للمناولة عن وجود مفاوضات في هذا الشأن، معتبرا أن الجزائر بامكانها أن تصبح في المستقبل القريب، “رائدة إقليمية في صناعة السيارات”.

السماح للشركات الأجنبية لصناعة للسيارات ببيع مركباتها في الجزائر.. ما يجب أن تعرفه

سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتصنيع السيارات لتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة لشروعها في إنجاز صناعة حقيقية في البلاد.

فحسب ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء مساء الأحد، والذي خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية 2023، فقد وجّه الرئيس تبون تعليمة بـ:

فسح المجال للشركات الأجنبية المصنّعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر في أقرب الآجال.

ويرجّح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن تكون هذه التعليمة مندرجة في إطار مساعي الحكومة لتشجيع المصنّعين الأجانب على الاستثمار في مجال صناعة السيارات بالجزائر.

وقال بولنوار:”أتوقع أنه سيسمح لمصنّعي السيارات بتسويق مركباتهم وفق شروط معيّنة ستحدّد في وقت لاحق، في انتظار انطلاقهم في التصنيع الكامل داخل الوطن، من باب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.

وعن كيفية وتفاصيل تطبيق هذه التعليمة، توقّع المتحدث أن تصدر الحكومة مزيدا من التوضيحات بهذا الشأن في الفترة المقبلة.

من جهته، أكّد وزير الصناعة أحمد زغدار مساء الأحد أن شركات كبرى لصناعة السيارات ستتمكن قريبا من النشاط في الجزائر، في مجالي التصنيع المحلّي للمركبات، أو استيرادها من مصانع خارج الوطن، لبيعها للمستهلكين الجزائريين.

وقال زغدار:”نحن في تفاوض، وستكون هناك شركات كبرى (لم يحدّدها) عن قريب في هذا المجال، مما يسمح لها بالتصنيع و الاستيراد”.

وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيّز التطبيق، فإن ذلك مرتبط بإتمام “الترتيبات التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها”، يضيف الوزير.

فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، سيشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، أن يستعملوا إمكاناتهم المالية الخاصة، وأن لا يتمّ اقتناء المركبات لأغراض تجارية.

إلى جانب ذلك، سيسمح للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات، بتسويق مركباتها في الجزائر، بالموازاة مع متابعة سيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في البلاد.

أمّا بخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، فسيتمّ الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية، بعد تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، يضيف البيان.