خبير: دفاتر الشروط تتسبب في إهدار 70 بالمائة من أموال الصفقات

أكد الخبير الاقتصادي فريد بن يحيي أن إعداد دفاتر شروط محكمة سيمنع التلاعب بالمال العام، مما يوفر 70 بالمائة من الأموال التي يُستفاد منها عن طريق تضخيم الفواتير.

وقال بن يحيى، الإثنين، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه “من غير المعقول مثلا عند البلديات أن تخصص 800 مليون سنتيم لمشروع ما وتتم المناقصة على هذا الأساس لنجد المبلغ في الفاتورة النهائية يتجاوز المليار ونصف مليار سنتيم”.

وأرجع ذات المتحدث، سبب سوء إعداد دفتر الشروط تقنيا وماليا إلى بعض الممارسات “الممنهجة”، من طرف بعض المسؤولين، مشددا على أن الشفافية في الصفقات العمومية تقتضي إعداد دفتر شروط واضح يتم على أساسه التعاقد مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع.

ومن جهته، إقترح الخبير الإقتصادي استحداث هيئة استشارية تتكون من خبراء في عدة مجالات (القانون، المالية، الاقتصاد ومكاتب دراسات في المستوى) لإعداد دفاتر شروط وإبرام العقود ضمانا للشفافية.