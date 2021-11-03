خبير دولي: إعادة بيع الغاز الجزائري للمغرب من قبل اسبانيا مجرد خرافة لعدة أسباب

قال الخبير الطاقوي الدولي مراد برور أن إعادة بيع الغاز الجزائري من قبل اسبانيا للمغرب مجرد خرافة لعدة أسباب.

وأكد الخبير الدولي، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن هناك بندا يمنع إعادة بيع الغاز الجزائري من محطته النهائية المصدر لها للمغرب أو أي بلد آخر.

وأضاف الخبير الطاقوي أن الزبون لا يمكنه إعادة بيع الغاز الجزائري في أوروبا ليكون منافسا للغاز المباع لايطاليا أو فرنسا مثلا.

وتابع قائلا: إن الضخ العكسي للغاز عبر أنبوب اسبانيا المغرب يتطلب على الأقل سنة كاملة من التحضير التقني، وأيضا اسبانيا لا يمكن أن تقدم على خطوة غير ودية تجاه أهم مورد للغاز نحوها وهو الجزائر.

وقال برور أن المغرب كان يأخذ حصة مابين 800 ألف إلى مليار مكعب من الغاز بسعر ثابت عبر أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر أراضيه واستغله في إنتاج 17 المائة من طاقته الكهربائية.

وأردف قائلا أنه في حالة أعادت المغرب شراء الغاز الجزائر من جهة أخرى فسيكون بسعر أكبر مما كانت تشتري به سابقا.

وقف ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب.. اسبانيا تصدر أول تعليق

والثلاثاء، قالت وزيرة البيئة والطاقة تيريزا ريبيرا، إن إسبانيا راكمت احتياطيات من الغاز الطبيعي تعادل 43 يوما من الاستهلاك، بعد يوم واحد من توقيف الجزائر للإمداد عبر خط أنبوب الغاز المار بالمملكة المغربية.

وقالت ريبيرا في مقابلة مع محطة “تي في إي” الإسبانية، إن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجته.

وأشارت ريبيرا، إلى أن خط أنابيب ميدغاز بين الجزائر واسبانيا، يستعد لضخ كميات إضافية من الغاز، وهو ما سيغطي عمليا توقعات الاستهلاك لإسبانيا لهذا العام.

وأوضحت أن هناك جزء من كميات الغاز الموجهة للاستهلاك في عام 2022 ستصل عن طريق السفن”.

وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد سيناريو يدفع المرء إلى التفكير في انقطاع التيار الكهربائي.

بلاني للشروق: هذه هي الأسباب الحقيقية لوقف ضخ الغاز نحو المغرب

والاثنين، قال المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية، عمار بلاني إن الأسباب الحقيقية لوقف أنبوب ضخ الغاز نحو المغرب هي أن الجزائر اعتبرته مشروعا للتكامل المغاربي فيما اتخذه النظام المغربي وسيلة للابتزاز.

وأضاف بلاني في تصريح للشروق “هذا الانبوب الغازي كان رهانا على المستقبل وعربون التزامنا الحقيقي تجاه تطلعات الشعوب المغاربية، وكان تعبيرا ملموسا وواقعيا حول قناعتنا العميقة حول أهمية الاندماج الاقليمي والقيمة المضافة التي تمثلها هذه البنى التحتية المنجزة للتكامل المغاربي”.

وأوضح بلاني قائلا “للأسف فالمغرب لم يكن في مستوى الطموح التاريخي والاستراتيجي الذي يمثله هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب العربي الكبير، حيث قام بجعله رهينة ثم ربطه بقضية الصحراء الغربية التي يحتل بطريقة غير شرعية أراضيها.

وقال بلاني “وبالنسبة للاعلام الناطق باسم مخابرات الجارة الغربية بدل التأسف على فقدان هذا المكسب الكبير الذي غرفت منه المملكة لمدة 25 عامًا مع مواصلة التآمر ضد وحدة وسلامة بلدنا، يجب أن يفهم، وإلى الأبد، أن الجزائر الجديدة لن تنخدع بعد الآن وأنها سترد بالضربة مقابل الضربة”.

وأضاف بلاني “وفي النهاية فالأعمال العدائية سيكون لها ثمن، بغض النظر عن تصرفات أصحاب مهمة التلاعب والأخبار الكاذبة”.

رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر يوم الأحد 31 أكتوبر الماضي، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب وعدم تجديده.

بيان رئاسة الجمهورية :

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل.

وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد.