خبير دولي: لم يسبق أن كانت الجزائر في موقع قوة مثل اليوم

لم يسبق أن كانت الجزائر في موقع قوة في مفاوضاتها بشأن الطاقة مثلما هي عليه في الوقت الحالي، حسب ما أكده الخبير الدولي مراد برور.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، قال برور إن القوة التفاوضية للجزائر في المجال الطاقوي لم تكن بهذه القوة من قبل وهو ما جعل الجميع يصطف إلى جانبها.

ويرى المستشار الدولي أن “الجزائر اليوم أمامها فرصة لن تتكرر أبدًا”، لا سيما في ظل الوضع الراهن وتغير موازين القوى العالمية والأزمات الاقتصادية وكذا الطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار برور إلى أن جميع الدول أدركت بأن الجزائر تعد شريكًا موثوقًا به وذو مصداقية خاصة بعدما أوفت بعقود الغاز حتى أثناء فترة العشرية السوداء.

ونظرا إلى مكانتها المتزايدة في سوق الطاقة، أوصى الخبير باغتنام هذه الفرصة من خلال تبني “نهج حازم” ليس كمصدر ثانوي، ولكن كدولة تعالج منتجات الطاقة والأراضي الجذابة للاستثمار الأجنبي، وخاصة الأوروبي.

وتابع ضيف القناة الثالثة قائلا “الغاز هو الرافعة التي على أساسها يمكننا أن نحصل على طموحات استراتيجية. يجب أن ننتهز هذه الفرصة لتعزيز مكانتنا التنافسية”.