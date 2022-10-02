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جواهر

خبير روسي يوصي بثلاثة عناصر غذائية لمكافحة الإجهاد والاكتئاب؟

جواهر الشروق
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خبير روسي يوصي بثلاثة عناصر غذائية لمكافحة الإجهاد والاكتئاب؟

كشف خبير تغذية روسي عن 3 أغذية بها عناصر مفيدة لمكافحة الاجهاد والاكتئاب، لافتا إلى أننا نعيش ظروفا تحتم علينا الاهتمام بالجهاز  العصبي.

ونشر موقع روسيا اليوم نصائح الدكتور ميخائيل غينسبورغ الذي أكد على ضرورة الاهتمام بهذه المواد:

1 – اليقطين

تعود الخصائص المفيدة لليقطين إلى احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتين.

والفيتامينات الموجودة في اليقطين، هي مضادات أكسدة قوية، تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

من جانبه يضيف الدكتور أغابكين، “يولي العلماء في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بالحالة الصحية للأمعاء لأن جميع المواد الغذائية التي تحفز البكتيريا المعوية الطبيعية هي مواد تؤثر في الحالة المزاجية”.

2- بذور اليقطين

كما هو معروف، تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من عناصر المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم، حيث قال غينسبورغ: “تشير نتائج دراسات علمية عديدة، إلى أن وجود مستوى جيد للمغنيسيوم في الجسم، تصاحبه عادة حالة مزاجية إيجابية”.

3 – الفاصوليا الحمراء

تحتوي الفاصوليا الحمراء عمليا على جميع فيتامينات المجموعة В المفيدة للدماغ، وكذلك على مواد معدنية عديدة مفيدة للجسم، حيث قال: “أظهرت نتائج دراسات علمية، أن تناول خمس وجبات من البقول في الأسبوع يؤخر الشيخوخة”.

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