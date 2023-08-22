خبير صيني: البريكس بحاجة إلى توسيع تمثيلها للتموقع أكثر في العالم

أكد كاتب ومحلل سياسي صيني أن مجموعة البريكس بحاجة إلى توسيع تمثيلها للتموقع أكثر في العالم ومنافسة تكتلات اقتصادية أخرى.

واعتبر الخبير الصيني خلال مداخلة له بالقناة الإذاعية الأولى أن البريكس آلية لتطوير مستقبل جنوب العالم خاصة وأن الدول الأعضاء تمثل 31.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، متجاوزة بذلك 30.7 بالمائة من مجموعة السبع.

وافتتحت هذا الثلاثاء أشغال الدورة الـ15 لمنتدى البريكس بمدينة “جوهنسبورغ” جنوب إفريقيا بمشاركة وزير المالية لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.

وتعكس مشاركة الجزائر في هذا المنتدى إهتمامها في التفكير في القضايا والأزمات المحيطة بالعالم للتأسيس لعدالة اقتصادية متوازنة.

كما تندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى في إيطار حرصها على الإنضمام إلى مجموعة البريكس لتقوية تموقعها في العالم لما تتوفر عليه من مقومات.