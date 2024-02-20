-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

خبير طاقوي: منتدى الغاز فرصة لتوسيع الجزائر من طاقتها الإنتاجية ورفع الأسعار

عادل.ف
  • 108
  • 0
خبير طاقوي: منتدى الغاز فرصة لتوسيع الجزائر من طاقتها الإنتاجية ورفع الأسعار

قال الخبير الطاقوي، ممدوح سلامة، إن منتدى الغاز الدولي المقرر تنظيمه في الجزائر، أواخر الشهر الجاري، يعد فرصة ثمينة للجزائر من اجل توسيع طاقتها الإنتاجية والعمل على رفع أسعار الغاز في الأسواق الدولية.

وفي تصريح صحفي أدلى به الخبير الطاقوي، أكد سلامة، قال إن إعطاء المزيد من النفوذ لهذه للدول الأعضاء التي تجلس على 63 من المائة على احتياطي الغاز في العالم، يعد أمرا ضروري، وهو ما يسمح لها بتحديد السعر الذي يرضي المستهلك ويعود بمردود جيد على المنتج ولا يؤذي الاقتصاد العالمي.

وأكد سلامة، بأن الفائدة من هذا المنتدى العالمي، تتمثل في تأمين استقرار الأسواق وتأمين إمدادات كافية لدعم الاقتصاد العالمي بما يرضي المستهلك والاقتصاد العالمي وتحقيق مردود جيد بالنسبة للدول المنتجة، مضيفا بالقول، الجزائر تريد توسيع طاقتها الإنتاجية، فتصدير المزيد يعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري بشكل كبير، لذا من المتوقع من المنتدى أن تطالب برفع الأسعار، ومن هنا الفائدة ستكون كبيرة بحيث يعطي هذا المنتدى دولة الجزائر حافزا لتوسيع طاقتها الإنتاجية ويعطيها زخما عالميا واستراتيجيا مدعومة بدول أخرى،.

وتوقع المتحدّث بأن تصبح الجزائر مستقبلا، محطة إستراتيجية لنقل الغاز الأفريقي نحو أوربا لما تملكه الجزائر من قدرات توصيل عبر الأنابيب أو تسييل الغاز ونقله عبر السفن، نحو اوربا وباقي دول العالم.

مقالات ذات صلة
هكذا ذبح “الذيب الجيعان” 11 معلما ومعلمة بدم بارد

هكذا ذبح “الذيب الجيعان” 11 معلما ومعلمة بدم بارد

تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

“أمطار الخير” تنعش آمال الفلاحين بموسم زراعي مُثمر

“أمطار الخير” تنعش آمال الفلاحين بموسم زراعي مُثمر

الرقمنة الشاملة ستكرس الشفافية وتعزز الاقتصاد

الرقمنة الشاملة ستكرس الشفافية وتعزز الاقتصاد

حملة لمساعدة 10 آلاف عائلة في رمضان المقبل

حملة لمساعدة 10 آلاف عائلة في رمضان المقبل

80 رحلة جوية أمام الجزائريين لأداء “عمرة رمضان”

80 رحلة جوية أمام الجزائريين لأداء “عمرة رمضان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد