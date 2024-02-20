خبير طاقوي: منتدى الغاز فرصة لتوسيع الجزائر من طاقتها الإنتاجية ورفع الأسعار

قال الخبير الطاقوي، ممدوح سلامة، إن منتدى الغاز الدولي المقرر تنظيمه في الجزائر، أواخر الشهر الجاري، يعد فرصة ثمينة للجزائر من اجل توسيع طاقتها الإنتاجية والعمل على رفع أسعار الغاز في الأسواق الدولية.

وفي تصريح صحفي أدلى به الخبير الطاقوي، أكد سلامة، قال إن إعطاء المزيد من النفوذ لهذه للدول الأعضاء التي تجلس على 63 من المائة على احتياطي الغاز في العالم، يعد أمرا ضروري، وهو ما يسمح لها بتحديد السعر الذي يرضي المستهلك ويعود بمردود جيد على المنتج ولا يؤذي الاقتصاد العالمي.

وأكد سلامة، بأن الفائدة من هذا المنتدى العالمي، تتمثل في تأمين استقرار الأسواق وتأمين إمدادات كافية لدعم الاقتصاد العالمي بما يرضي المستهلك والاقتصاد العالمي وتحقيق مردود جيد بالنسبة للدول المنتجة، مضيفا بالقول، الجزائر تريد توسيع طاقتها الإنتاجية، فتصدير المزيد يعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري بشكل كبير، لذا من المتوقع من المنتدى أن تطالب برفع الأسعار، ومن هنا الفائدة ستكون كبيرة بحيث يعطي هذا المنتدى دولة الجزائر حافزا لتوسيع طاقتها الإنتاجية ويعطيها زخما عالميا واستراتيجيا مدعومة بدول أخرى،.

وتوقع المتحدّث بأن تصبح الجزائر مستقبلا، محطة إستراتيجية لنقل الغاز الأفريقي نحو أوربا لما تملكه الجزائر من قدرات توصيل عبر الأنابيب أو تسييل الغاز ونقله عبر السفن، نحو اوربا وباقي دول العالم.