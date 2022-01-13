خبير في الأمراض المعدية: متحور أوميكرون قد ينقذ البشرية من الوباء

أكد البروفيسور المتخصص في الأمراض المعدية ايدير بيطام، الخميس، أن متحور أوميكرون بامكانه انقاذ البشرية بسبب انتشاره السريع دون خطر على المصابين مما سيسمح بإكتساب مناعة جماعية طبيعية.

وصرح بيطام خلال نزوله على حصة “ضيف التحرير” بالاذاعة الثالثة، أن متحور أوميكرون هو 50 مرة أكثر عدوى من دلتا ولكنه يعزز المناعة الجماعية الطبيعية، مما يعني حماية البشرية من متحورات أخرى أكثر خطورة.

وأوضح إن هذا المتحور يمكن أن يسد الفراغ المسجل بسبب العزوف عن التلقيح.

وأرجع البروفيسور سبب تردد المواطنين في التلقيح ضد كوفيد-19 إلى نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيطام أن “سبب هذا التردد في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا هو الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أنه صادف مرضى نقلوا له على لسان أطبائهم أنهم منعوهم من التلقيح ضد كورونا.

وشدد البروفيسور على المختصين والخبراء المشاركة في نشر المعلومات العلمية الصحيحة بين المواطنين، مصراً على ضرورة تصحيح المعلومات الكاذبة والشائعات حول العقم أو الوفاة بعد عامين للملقحين.

وكشف بيطام إن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في قطاع الصحة وصل 20 بالمائة، فيما بلغ عدد الطلاب والأساتذة 2 بالمائة فقط.