-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

خبير في الذكاء الاصطناعي يحذر من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة!

الشروق أونلاين
  • 140
  • 0
خبير في الذكاء الاصطناعي يحذر من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة!

حذر خبير في الذكاء الاصطناعي، الأشخاص من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة”، بالحديث عن أسرار الحياة الشخصية والعمل وغيرها.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن مايك وولدريدغ، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، فإن مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع “تشات جي بي تي” سيكون “أمرا غير حكيم على الإطلاق، لأن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه”.

وأضاف: “يجب على المستخدمين أيضاً ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم لأن التكنولوجيا ستخبرك بما تريد سماعه”.

وأوضح أن الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، والذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف.

وأردف: “يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لـ(تشات جي بي تي) سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا بإخباره بها”.

مقالات ذات صلة
تسممات للأطفال داخل المنازل بسبب تهاون الأولياء

تسممات للأطفال داخل المنازل بسبب تهاون الأولياء

10 علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق!

10 علامات تدل على تعرض هاتفك للاختراق!

سيد أحمد أقومي: فارس الخشبة وعاشق المسرح

سيد أحمد أقومي: فارس الخشبة وعاشق المسرح

المسيح عيسى ابن مريم: الحقيقة الكاملة.. كتاب للمؤرّخ علي محمد الصلابي

المسيح عيسى ابن مريم: الحقيقة الكاملة.. كتاب للمؤرّخ علي محمد الصلابي

 بونجاح: “عودة يوسف بلايلي إلى المنتخب الوطني جاءت في الوقت المناسب” 

 بونجاح: “عودة يوسف بلايلي إلى المنتخب الوطني جاءت في الوقت المناسب” 

هكذا يمكن الحجز والتقديم للعمرة عبر تطبيق “نسك”

هكذا يمكن الحجز والتقديم للعمرة عبر تطبيق “نسك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد