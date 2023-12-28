خبير في الذكاء الاصطناعي يحذر من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة!

حذر خبير في الذكاء الاصطناعي، الأشخاص من الثقة الزائدة في روبوتات الدردشة”، بالحديث عن أسرار الحياة الشخصية والعمل وغيرها.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن مايك وولدريدغ، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، فإن مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع “تشات جي بي تي” سيكون “أمرا غير حكيم على الإطلاق، لأن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه”.

وأضاف: “يجب على المستخدمين أيضاً ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم لأن التكنولوجيا ستخبرك بما تريد سماعه”.

وأوضح أن الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، والذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف.

وأردف: “يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لـ(تشات جي بي تي) سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا بإخباره بها”.