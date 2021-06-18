خبير في الفيروسات: الوضعية الحالية مقلقة ولا نستبعد ظهور سلالات أخرى

حذر الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق، من خطورة التهاون الملاحظ بين المواطنين، مؤكدا أن الوضعية الحالية مقلقة وتوقع ظهور سلالات جديدة لفيروس كرورنا.

وقال الدكتور ملهاق، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف المحلية أن الوضعية حاليا مقلقة وقد تصبح خطرة، خاصة في الفترة القادمة أين تكثر التنقلات والتجمعات ، الأفراح والأعراس وأيضا اللقاءات.

وقال الدكتور ملهاق ” الحل الوحيد في الجزائر حاليا هو الإقبال المكثف على التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية حتى نصل الى 70%”.

وأضاف المتحدث قائلا” الفيروس لا زال بيننا وسيبقى معنا لسنوات طويلة بعد التلقيح، لكن بصفة منعزلة شأنه كبقية الأوبئة كالانفلونزا”.

وتوقع الخبير ظهور سلالات أخرى جديدة لهذا الفيروس، كالسلالة الهندية،و البريطانية الأكثر انتشارا لكن بفعالية السلالات الكلاسيكية نفسها.

واعتبر المتحدث أن إجراءات الوقاية أثبتت محدوديتها عند كثير من الجزائريين بسبب عدم الالتزام، لكن مع ذلك يجب الحذر .

وحول قرارات السلطات العمومية للتعامل مع الجائحة تتخذ بصفة تدريجية و التعامل الآني مع كل وضعية ومرحلة الى حد الساعة لا توجد أية دراسة علمية واسعة عن نسبة المناعة الجماعية عند الجزائريين بسبب الإصابة.

وأوضح الباحث أن الدراسة العلمية الوحيدة الموجودة هي عند الأشخاص المتبرعين بالدم لكن لا نستطيع تعميمها على كل الفئات.

وطمأن الباحث البيولوجي المواطنين بالتأكيد على أن اللقاحات المستخدمة في الجزائر هي آمنة و طبية وفعالة وضروري تلقيح الجميع.

ونوه إلى ضرورة عدم التفريط في تدابير الوقاية قائلا” حذار الفيروس لا زال قاتلا خاصة وأن السلالة الجديدة واسعة الانتشار ولا نرد ان نصل لمراحل أشد خطورة”.

وعن حملة التلقيح قال الدكتور ملهاق أنها تسارعت بشكل كبير مؤخرا، موصحا أن الأمر مشجع وإذا تم بنفس الوتيرة سنصل للمناعة الجماعية في الأشهر القادمة.