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الجزائر

خبير في الفيروسات: 20 إصابة بالملاريا في الجزائر خلال أسبوعين

الشروق أونلاين
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خبير في الفيروسات: 20 إصابة بالملاريا في الجزائر خلال أسبوعين

كشف الدكتور إلياس أخاموخ، خبير في الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة بالملاريا في الجزائر منذ بداية سنة 2023.

وقال أخاموخ، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أنه خلال 14 يومًا الماضية تم تسجيل أزيد من 20 حالة إصابة بالملاريا، جميعهم من النيجر ومالي.

وأوضح المتحدث أنه في عام 2022، استقبل مستشفى تمنراست وحده أكثر من 868 حالة، جميعها قادمة من الخارج، توفي شخصان منهم “.

وطمأن الدكتور اخاموخ بشأن الحالة العامة للملاريا، مشيرا إلى أن الجزائر قد حصلت بالفعل على شهادة من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا، وهو ما يعني أنه لا توجد حالات وبائية”.

وأضاف المختص في الفيروسات أن الوقاية هي أفضل طريقة للوقاية من هذه الأمراض المعدية، موصيا أي مسافر إلى دول الساحل بأخذ استشارة قبل وبعد رحلته وهو ما يسرع التشخيص والعلاج في حالة الإصابة بالعدوى.

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