خبير في الفيروسات: 9 نصائح للتعامل مع انتشار الأنفلونزا الموسمية

قدم الدكتور إلياس أخاموخ، خبير في الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الأنفلونزا الموسمية التي تعرف انتشارا كبيرا هذه الأيام.

وقال الدكتور أخاموخ، الجمعة، في حوار مع إذاعة قسنطينة أن مصالح الاستعجالات والإنعاش سجلت حالات صعبة للأنفلونزا الموسمية، مشددا على وجوب أخذ الحيطة والحذر واتباع النصائح التالية:

1- كل من تظهر عليه أعراض تنفسية غير عادية مهما كان السبب أن يتوجه للطبيب.

2- يستوجب على الأفراد أخذ اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية خاصة الفئات الهشة مثل: النساء الحوامل وكذا كبار السن و ذوي الأمراض المزمنة.

3- تجنب التداوي الذاتي وننصح بتجنب هذا التصرف حماية للصحة.

4- هناك أعراض لا تحتاج لأي دواء إلا أن بعض الأفراد يلجأون لتناول دواء دون استشارة الطبيب وهذا خطر.

5- اللقاح يحمي من 3 الى 4 أنواع من الانفلونزا الموسمية و الفيروسات التنفسية.

6- أخذ اللقاح مرة كل سنة و ذلك راجع كما سبق ذكره لتعدد الفيروسات و تحورها كل سنة.

7- تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب له من المضاعفات الخطرة على صحة الفرد لاسيما على مستوى الكلى و الكبد.

8- تجنب التداوي بالاعشاب بشكل مفرط الذي قد يؤدي الى مضاعفات صحية.

9- طب الأعشاب طب متطور كما هو معروف في الصين لكن هناك وصفات مضبوطة ودقيقة عكس التداوي العشوائي.

كما أوضح المتحدث أن فصل الشتاء بدأ يوم 21 ديسمبر فقط لا تزال 3 أشهر كاملة و متوقع أن نسجل ارتفاعا في حالات الاصابة بالأنفلونزا الموسمية الاسابيع المقبلة في حال عدم العودة الطوعية لاحترام الشروط الوقائية.

وتابع قائلا:” نحن نعيش موسم الفيروسات التنفسية والتي هي عديدة إضافة الى ظهور بكتيريات ناشطة خلال هذا الموسم.”