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خبير في المناعة: انفجار في حالات متغير أوميكرون بالجزائر

س.م
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خبير في المناعة: انفجار في حالات متغير أوميكرون بالجزائر
أرشيف

توقع البروفيسور رضا جيجيك، رئيس مختبر المناعة الطبية، تسجيل انفجار في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون لكونه ينتشر بسرعة كبيرة.

وقال جيجيك، الثلاثاء، في برنامج ضيف “هيئة تحرير” على القناة الإذاعية الثالثة أنه “من المرجح جدا أن نصل إلى نسبة 100٪ من أوميكرون في الأيام أو الأسابيع القادمة كما هو الحال في أوروبا”.

وأوضح البروفيسور أنه مع بداية شهر جانفي الجاري “قد سجلنا على مستوى المستشفى حالة تشبع ووحدات العناية المركزة ممتلئة بالفعل”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة لديها حاليًا حوالي 4200 مريض في المستشفيات”.

وبدوره، طمأن جيجيك المواطنين قائلا “لحسن الحظ أن هذا الأخير لا يمكن مقارنته بالشكل السريري الذي لوحظ مع دلتا، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون لدينا عدد أقل من الحالات الخطيرة مع أوميكرون”.

وأضاف “أنه من الصعب اكتشاف متغير أوميكرون من دلتا عن طريق اختبارات الفحص ضد الفيروس”.

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