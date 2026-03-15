خبير من تل أبيب يكشف: هذا ما تسبّبه صواريخ إيران العنقودية!

كشف خبير من تل أبيب، اليوم الأحد، ما تسببه الصواريخ العنقودية التي تطلقها إيران باتجاه الأراضي المحتلة، مؤكدا أن أضرارها جسيمة.

وقال أهارون غودينر، القائد السابق لسلطة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة في (رمات غان – جفعتايم)، إن “الصواريخ العنقودية تنشطر في الجو على ارتفاعات شاهقة، وتسقط في نطاق يصل عرضه إلى كيلومترات”.

وأوضح وفقا لما نقلته صحيفة معاريف العبرية: “عندما تنفجر القنابل العنقودية، التي يتراوح وزن كل منها بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات، فإنها تُسبب أضرارا جسيمة في مبان وسيارات، فضلا عن اندلاع حرائق والتسبب بحفر على الطرق”.

وفي حال كان المبنى من طابق واحد فقد يتسبب القصف في انهياره، أما في المباني متعددة الطوابق فالأمر يعتمد على مكان سقوط القنبلة العنقودية والزاوية التي سقطت بها، بحسب غودينر.

وأشار إلى أن شظايا القنابل التي تنفجر على الأرض تتناثر إلى ارتفاعات، مردفا: “هذه من الأسباب التي تجعل قيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش) تطلب من الجمهور أنه عند ملاحظة ما تبدو كأنها شظايا أو بقايا اعتراض، ألا يقتربوا منهم أو يلمسوها وأن يبعدوا الآخرين عنها ويستدعوا الشرطة”.

وتابع: “هناك جسور ذات بنية غير متينة قد تنهار بالسيارات، لذا يجب النزول من السيارات والابتعاد عنها، والاستلقاء على أرض ترابية أو على جانب الطريق.. وهناك خطر آخر، وهو أن سائقي سيارات يكونون على طرق، وعند انطلاق صفارات الإنذار، يتوقفون تحت أقرب جسر، وقد حذرت الجبهة الداخلية من أن هذا خطر، فالجسر قد يتعرض لأضرار جسيمة”.

وتحدث عن وقوع حوادث سير “خطيرة” أثناء انطلاق صفارات الإنذار، عندما تتوقف السيارات وتُغلق مسارات السير.

ووفقا لما أوردته صحيفة معاريف العبرية فإنّ إيران تطلق يوميا رشقات صواريخ باليستية باتجاه جميع أنحاء تل أبيب، مضيفة أنها “تُطلق أيضًا صواريخ عنقودية (صواريخ تحمل قنابل عنقودية) تنشطر إلى شظايا في الجو، وهي شديدة الخطورة”.

والخميس، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن إيران أطلقت نحو 250 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نصفها تقريبا تحمل قنابل عنقودية.

يذكر أن إيران كثّفت تجهيز بعض صواريخها الباليستية بالذخائر العنقودية، بهدف اختراق الدفاعات الجوية الصهيونية المتطورة.

وتتمثل بقع الضوء هذه في قنابل صغيرة، تحمل كل منها ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من المتفجرات، تُطلق من ارتفاعات شاهقة من رأس الصاروخ قبل أن تتساقط عشوائيًا على مساحة واسعة.

وتحمل معظم الصواريخ الباليستية الإيرانية حوالي 24 قنبلة صغيرة، لكن أحد أسلحتها – خرمشهر – يمكن تجهيزه بما يصل إلى 80 قنبلة، وفقًا للخبراء.