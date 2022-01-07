خبير يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا بالجزائر

توقع البروفيسور صالح للو المختص في الأمراض التنفسية، ورئيس مصلحة الأمراض الصدرية أن الوصول إلى ذروة الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الموجة سيكون نهاية الشهر الجاري.

وقال البروفيسور للو في حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية إن الوصول إلى الذروة وإلى الأرقام القياسية سيكون نهاية شهر جانفي، لتبدأ بعدها حالات الإصابة في التنازل تدريجيا.

وأكد المتحدث ذاته أن الوضعية الوبائية الحالية مقلقة في ظل التزايد السريع لأعداد الإصابات، معبرا عن تخوفه من تشبع المستشفيات مستقبلا.

وفي السياق ذاته، اعتبر المختص في الأمراض التنفسية أن فئة الشباب هي الأكثر عرضة لهذا الوباء، كونها أكثر فئة غير ملقحة.

وعن أوميكرون، قال ضيف إذاعة سطيف أنه ليس هناك تخوفات من هذا المتحور حاليا كون دلتا هي الأكثر انتشارا في الجزائر والأكثر خطورة.

وأوضح للو أن أعراض أوميكرون تبقى خفيفة مقارنة بدلتا فهو غالبا لا يصل الى الرئتين، ويكتفي فقط بالمنطقة العلوية وخاصة القصبة الهوائية، ويسبب صداع للرأس متواصل وايضا عرق شديد ليلا.