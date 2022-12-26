خبير: 1000 مليار لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة والتقاعد

أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أنه تم ضمن قانون المالية 2023، تخصيص 1000 مليار سنتيم لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة والتقاعد.

وأوضح تغيرسي، الاثنين، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن قانون المالية 2023 تضمن أرقاما كبيرة بالنسبة للدعم الاجتماعي منها تقريبا 10 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير متوقعة المرتبطة خاصة بالنقطة الاستدلالية ومنحة البطالة والمتقاعدين إلى جانب عمال ما قبل التشغيل الذين تم تسوية وضعيتهم تقريبا كليا.

ومن جهته أشار الخبير اقتصادي عرقوب بوعلي، إلى ما تضمنه القانون من سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر ومواصلة الإصلاح الجبائي.

للإشارة وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2023.