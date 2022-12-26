-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

خبير: 1000 مليار لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة والتقاعد

الشروق أونلاين
  • 371
  • 0
خبير: 1000 مليار لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة والتقاعد
الأرشيف

أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أنه تم ضمن قانون المالية 2023، تخصيص 1000 مليار سنتيم لتغطية الزيادات في الأجور ومنحة البطالة والتقاعد.

 وأوضح تغيرسي، الاثنين، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن قانون المالية 2023 تضمن أرقاما كبيرة بالنسبة للدعم الاجتماعي منها تقريبا 10 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير متوقعة المرتبطة خاصة بالنقطة الاستدلالية ومنحة البطالة والمتقاعدين إلى جانب عمال ما قبل التشغيل الذين تم تسوية وضعيتهم تقريبا كليا.

 ومن جهته أشار الخبير اقتصادي عرقوب بوعلي، إلى ما تضمنه القانون من سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر  ومواصلة الإصلاح الجبائي.

للإشارة وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2023.

مقالات ذات صلة
الجزائر حققت قفزة في القطاع الفلاحي

الجزائر حققت قفزة في القطاع الفلاحي

الطريق العابر للصحراء: الجزائر تعلن انتهاء الأشغال بصفة شبه كلية

الطريق العابر للصحراء: الجزائر تعلن انتهاء الأشغال بصفة شبه كلية

الجزائر توقع على 4 اتفاقيات لترقية التبادل التجاري مع دول الساحل

الجزائر توقع على 4 اتفاقيات لترقية التبادل التجاري مع دول الساحل

 محافظ بنك الجزائر: 60 مليار دولار احتياطي الصرف الجزائري

 محافظ بنك الجزائر: 60 مليار دولار احتياطي الصرف الجزائري

نحو فتح رأس مال بنكين عموميين أمام الخواص خلال سنة 2023

نحو فتح رأس مال بنكين عموميين أمام الخواص خلال سنة 2023

إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية

إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار والمقاولاتية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد